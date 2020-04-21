Укрзализныця рассчитывает получить на развитие 4-5 миллиардов «газпромовских» денег
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает, что государство выделит финансовую поддержку Укрзализныце в размере 4-5 млрд грн за счет полученных от Газпрома средств. Об этом он сообщил в
Что говорит министр
По словам министра, финансовая поддержка от лица государства будет наиболее ликвидной помощью для Укрзализныци в текущей ситуации, с учетом ранее озвученного международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings понижения рейтинга компании до «CCC» с прогнозом «негативный».
«С выплаты „газпромовских“ денег, которая идет в пользу Нафтогаза и будет перечислена в бюджет в виде дивидендов, мы рассчитываем получить определенную сумму, которая будет предусмотрена на поддержку Укрзализныци. Но не просто на закрытие текущих проблем, а на заказ у внутреннего рынка вагонов, поездов, электричек и т.п.», — подчеркнул министр.
Криклий также сообщил, что Мининфраструктуры планирует получить около 4-5 млрд грн целевого финансирования для Укрзализныци.
«Ожидаем, что указанные средства поступят в этом году, и до конца года уже будут распределены», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось
- 10 апреля S&P сообщило о понижении рейтинга Укрзализныци до «CCC» с прогнозом «негативный» ввиду ухудшения ликвидности.
- 13 апреля Укрзлизныця заключила с ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» договор на проведение шести аудиторских услуг на общую сумму 54,999 млн грн.
- В конце 2019 года Газпром перечислил Нафтогазу $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Они до сих пор на счетах НАК «Нафтогаз Украины», дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.