Tokyo Steel отказалась повышать цены на прокат

Tokyo Steel отказалась повышать цены на прокат

Компания Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd, крупнейшая электрометаллургическая компания в Японии, заявила в понедельник, что в мае цены на стальную продукцию будут стабильными, несмотря на замедление спроса со стороны автомобильной и строительной промышленности из-за пандемии коронавируса.

В апреле Tokyo Steel снизила все цены на металлопродукцию в апреле примерно на 6% -11%, чтобы отразить слабые рыночные условия.

В мае цены на стальные стержни, включая арматуру, останутся на уровне 55 000 иен (примерно 510 долларов) за тонну, в то время как цены на основные балки будут оставаться на уровне 76 000 иен за тонну.

За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Блок рекламы


Похожие новости
Gerdau восстанавливает выпуск проката в СШАGerdau восстанавливает выпуск проката в США
ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
В США цены на нефть упали до уровня 2002 годаВ США цены на нефть упали до уровня 2002 года
Оптовые цены на бензин упали до минимума за 6 летОптовые цены на бензин упали до минимума за 6 лет
Цены на автогаз упали до минимума за 4 годаЦены на автогаз упали до минимума за 4 года
Цены на нефть Brent упали ниже отметки 30 долл/баррЦены на нефть Brent упали ниже отметки 30 долл/барр
Цены на руду в Китае выросли до максимума за 4 неделиЦены на руду в Китае выросли до максимума за 4 недели
Цены на золото подскочили до 8-летнего максимумаЦены на золото подскочили до 8-летнего максимума
Shell отказалась от СП с Газпром нефтьюShell отказалась от СП с Газпром нефтью
Цены на нефть падают, несмотря на рекордное сокращение добычиЦены на нефть падают, несмотря на рекордное сокращение добычи
Последние новости
Подгружаем последние новости