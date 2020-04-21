Цена нефти Brent впервые с февраля 2002 года опустилась ниже $20 за баррель

Майские фьючрсы на WTI выросли, но все еще остаются в отрицательной зоне.

Цена нефти Brent впервые с февраля 2002 года опустилась ниже $20 за баррель
Фото: biz.liga.net

Фьючерсы на нефть Brent на торгах 21 апреля опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:12 КВ составляет $19,65 за баррель, что на $5,92 (23,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии", - уточнили в агентстве.

Майские фьючерсы на нефть марки WTI остаются в отрицательной зоне. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи фьючерс к этому времени подорожал на $34,42 (91,47%) - до минус $3,21 за баррель.

По мнению аналитиков Citi, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире быстрее, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Напомним, что Brent - марка нефти, добываемой в Северном море. Цена этой нефти с 1971 года является основой для ценообразования примерно 40% всех мировых сортов нефти.

WTI или West Texas Intermediate - марка нефти, которая добывается в штате Техас.

Вечером 20 апреля цена на нефть марки WTI на момент окончания торгов упала до минус 37 долларов за баррель. Майский контракт стал отрицательным, июньский контракт все еще торговался выше 20 долларов за баррель. Мировой ориентир - нефть Brent - торговалась выше 25 долларов за баррель.

16 марта цена нефти североморской марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года.

30 марта роSSийская нефть Urals подешевела до уровня 1999 года. Стоимость барреля составила $16,2 на условиях поставки CIF (порт Роттердам). Это самый низкий уровень с июня 1999 года, так дешево роSSийская нефть в этом веке еще не стоила.

После заявления президента США Дональда Трампа о его ожиданиях сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией резко выросла цена на некоторые марки нефти.

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