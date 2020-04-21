Gerdau восстанавливает выпуск проката в США

Gerdau восстанавливает выпуск проката в США

Бразильская компания Gerdau анонсировала, что после месячного перерыва с 20 апреля возобновляет производство на двух заводах в штате Мичиган, производящих сортовой прокат для автомобилестроительной отрасли. Об этом сообщает Yieh.com.

Совокупная производительность этих предприятий составляет около 900 тыс. тонн стали и 1 млн тонн проката в год.

Ранее сообщалось, что бразильская металлургическая компания Gerdau заявила, что к концу июня текущего года прекратит выплавку стали и производство проката на мини-заводе St Paul в штате Миннесота.

Это предприятие мощностью немногим более 500 тыс. т в год выпускает арматуру, круг и сортовой прокат, включая высококачественный (SBQ). После закрытия основных цехов на нем останется в действии только участок финишной отделки качественного проката.

МинПром

МинПром по материалам МеталлТорг

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