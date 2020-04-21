Регистрация новых ФОПов уменьшилась в три раза — Опендатабот

До карантина еженедельно регистрировалось более 5 тысяч новых предпринимателей, то сейчас еженедельно регистрируется лишь 1,5 тысячи. Об этом говорится в данных Оpendatabot.

Регистрация новых ФОПов уменьшилась в три раза — Опендатабот

Новые компании регистрируются тоже втрое меньше. Если до карантина регистрировалось примерно 1,5 тысячи компаний каждую неделю, то за последнюю неделю зарегистрировалось лишь 495.

Ранее сообщалось

Начать предпринимательскую деятельность в марте решили 19428 человек. За этот период закрылись 16956 ФОП.

Если сравнить с предыдущим месяцем, то оба показателя уменьшились примерно на 60%. Так, в феврале было открыто 31870 ФОП, а закрыто – 29803.

9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов физлиц-предпринимателей (ФОП), которое планируют запустить в июне.

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