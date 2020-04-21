Коронакризис создает угрозу для 59 миллионов рабочих мест в ЕС и Британии (исследование)

Из-за коронакризиса до 59 млн рабочих мест находятся в зоне риска в ЕС и Великобритании — уровень риска отличается в зависимости от профессий и отраслей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании McKinsey, пишет ЭП.

Коронакризис создает угрозу для 59 миллионов рабочих мест в ЕС и Британии (исследование)

«Риск зависит от профессий и отраслей, в зависимости от того, системно ли они важны, какая часть работы может быть выполнена удаленно и т.д.», — говорится в сообщении.

Два сценария для Европы

Компания прогнозирует два возможных сценария развития событий в Европе.

По более оптимистическому — если распространение коронавируса удается остановить в течение 2-3 месяцев — безработица по итогам года составит 7,6%, а к 4 кварталу 2021 вернется к докризисному уровню в 6,3%.

Второй сценарий предполагает, что пандемию не удается остановить за 2-3 месяца, а меры самоизоляции и карантин продолжаются все лето. В таком случае наибольший рост безработицы придется на 2021 год — 11,2%, а к докризисному уровню этот показатель вернется только в 2024 году.

Тогда под риском окажутся 59 млн европейцев — это 26% все работающих в ЕС и Великобритании.

Кто пострадает больше всего

По прогнозам McKinsey, больше всего могут пострадать сотрудники, задействованные в сфере размещения (гостиницы, хостелы и т.д.), а также — общественного питания — 74% от всех рабочих мест (8,4 млн человек).

Также под серьезной угрозой работники сферы розничной и оптовой торговли — 14,6 млн рабочих мсць.

При этом, больше всего пострадает возрастная группа до 24 лет.

Предыстория

Правительство Украины на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз. Уровень безработицы — 9,4%.

Согласно прогнозу МВФ, безработица в 2020 году составит 10,1%, в 2021 — снизится до 9,3%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Блок рекламы


Похожие новости
Украина отдала Румынии управление газовыми месторождениямиУкраина отдала Румынии управление газовыми месторождениями
Гетманцев: новая налоговая прекратила большую часть схем по НДС, которые имели место при предыдущей властиГетманцев: новая налоговая прекратила большую часть схем по НДС, которые имели место при предыдущей власти
Победа оффшоров Суркисов. Суд поддержал взыскание $250 миллионов с ПриватбанкаПобеда оффшоров Суркисов. Суд поддержал взыскание $250 миллионов с Приватбанка
Три банка получили от НБУ рефинанс на 260 миллионовТри банка получили от НБУ рефинанс на 260 миллионов
В Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газаВ Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газа
ФГВФЛ с начала карантина выплатил вкладчикам банков-банкротов 12 миллионовФГВФЛ с начала карантина выплатил вкладчикам банков-банкротов 12 миллионов
Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 миллионов баррелей в деньСтраны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 миллионов баррелей в день
Авиакомпания Коломойского просит у государства $50 миллионов кредита на льготных условияхАвиакомпания Коломойского просит у государства $50 миллионов кредита на льготных условиях
Казахи готовятся запустить совместное с китайцами СП по производству ТБДКазахи готовятся запустить совместное с китайцами СП по производству ТБД
Федрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлнФедрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлн
Последние новости
Подгружаем последние новости