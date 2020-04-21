Коронакризис создает угрозу для 59 миллионов рабочих мест в ЕС и Британии (исследование)

Из-за коронакризиса до 59 млн рабочих мест находятся в зоне риска в ЕС и Великобритании — уровень риска отличается в зависимости от профессий и отраслей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании McKinsey , пишет ЭП.

«Риск зависит от профессий и отраслей, в зависимости от того, системно ли они важны, какая часть работы может быть выполнена удаленно и т.д.», — говорится в сообщении.

Два сценария для Европы

Компания прогнозирует два возможных сценария развития событий в Европе.

По более оптимистическому — если распространение коронавируса удается остановить в течение 2-3 месяцев — безработица по итогам года составит 7,6%, а к 4 кварталу 2021 вернется к докризисному уровню в 6,3%.

Второй сценарий предполагает, что пандемию не удается остановить за 2-3 месяца, а меры самоизоляции и карантин продолжаются все лето. В таком случае наибольший рост безработицы придется на 2021 год — 11,2%, а к докризисному уровню этот показатель вернется только в 2024 году.

Тогда под риском окажутся 59 млн европейцев — это 26% все работающих в ЕС и Великобритании.

Кто пострадает больше всего

По прогнозам McKinsey, больше всего могут пострадать сотрудники, задействованные в сфере размещения (гостиницы, хостелы и т.д.), а также — общественного питания — 74% от всех рабочих мест (8,4 млн человек).

Также под серьезной угрозой работники сферы розничной и оптовой торговли — 14,6 млн рабочих мсць.

При этом, больше всего пострадает возрастная группа до 24 лет.

Предыстория

Правительство Украины на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз. Уровень безработицы — 9,4%.