Из-за коронавируса авиаиндустрия потеряет $314 миллиардов

Прибыль авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или $314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет ЭП.

Из-за коронавируса авиаиндустрия потеряет $314 миллиардов

Предыдущий прогноз от 24 марта предусматривал падение заработка авиаперевозчиков на $252 млрд или 44%. Однако за несколько недель были введены более строгие ограничения на полеты, и кризис сильнее охватил регионы Африки и Латинской Америки.

Глава IATA Александр де Жюньяк считает маловероятным быстрое восстановление отрасли до прежних показателей и прогнозирует, что оно будет постепенным.

Авиакризис

По прогнозу ассоциации, кризис может привести к увольнению 25 млн рабочих 65,5 млн людей, которые работают в авиационной отрасли и смежных сегментах экономики.

Больше всего это затронет Азиатско-Тихоокеанский регион, где работу могут потерять 11,2 млн человек, и Европе — с потерей рабочих мест в объеме 5,6 млн.

Напомним

  • Компания Stratosjets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.

  • Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

  • В конце марта авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.

  • Кабинет министров установил ограничения цен на авиабилеты во время карантина.

  • Пассажирское авиасообщение Украины с другими странами полностью закрыто с 17 марта.

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