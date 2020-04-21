Из-за коронавируса авиаиндустрия потеряет $314 миллиардов

Прибыль авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или $314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет ЭП.

Предыдущий прогноз от 24 марта предусматривал падение заработка авиаперевозчиков на $252 млрд или 44%. Однако за несколько недель были введены более строгие ограничения на полеты, и кризис сильнее охватил регионы Африки и Латинской Америки.

Глава IATA Александр де Жюньяк считает маловероятным быстрое восстановление отрасли до прежних показателей и прогнозирует, что оно будет постепенным.

Авиакризис

По прогнозу ассоциации, кризис может привести к увольнению 25 млн рабочих 65,5 млн людей, которые работают в авиационной отрасли и смежных сегментах экономики.

Больше всего это затронет Азиатско-Тихоокеанский регион, где работу могут потерять 11,2 млн человек, и Европе — с потерей рабочих мест в объеме 5,6 млн.

Напомним

Компания Stratosjets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США , Европе и Австралии.