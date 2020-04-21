В Крыму введут налог для «самозанятых»

РоSSийский парламент Крыма принял закон, согласно которому с 1 июля вводится налог на профессиональный доход, или, как его называют, налог для самозанятых граждан. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Фото: pravda.com.ua

Кто будет платить налог

Издание пишет, что самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например: фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.

Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.

Напомним, в марте 2020 безработица в Украине выросла на 22% против аналогичного периода 2019 года. По состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 500 человек, из них 71 400 — стали на учет в период всеукраинского карантина.

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