В Крыму введут налог для «самозанятых»
РоSSийский парламент Крыма принял закон, согласно которому с 1 июля вводится налог на профессиональный доход, или, как его называют, налог для самозанятых граждан. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Кто будет платить налог
Издание пишет, что самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например: фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.
Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.
Напомним, в марте 2020 безработица в Украине выросла на 22% против аналогичного периода 2019 года. По состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 500 человек, из них 71 400 — стали на учет в период всеукраинского карантина.
Ранее сообщалось
- Учителя и преподаватели в Украине, которые не зарегистрированы субъектами предпринимательской деятельности, но предоставляли в 2019 году репетиторские услуги ученикам и студентам, обязаны задекларировать свои доходы. Об этом ранее сообщили в ГУ ГНС в Ивано-Франковской области.