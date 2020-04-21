Украина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газа

Украина может предложить Европе 10 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа для накопления голубого топлива на 2020-2021 год. Об этом написал в Facebook руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.



"Уже к концу 3-го квартала Европейские ПХГ могут быть полностью заполненными. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 млрд кубометров", - написал он.



По мнению С.Макогона, Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/21 гг. должна закачать в свои подземные хранилища 2-3 млрд куб. м природного газа.



Как сообщалось, Украина закончила сезон с рекордными запасами газа. В украинских подземных хранилищах по состоянию на 31 марта 2020 года хранилось 15,9 млрд куб. м газа.



МинПром

