Украина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газа

Украина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газа

Украина может предложить Европе 10 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа для накопления голубого топлива на 2020-2021 год. Об этом написал в Facebook руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

же к концу 3-го квартала Европейские ПХГ могут быть полностью заполненными. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 млрд кубометров", - написал он.

По мнению С.Макогона, Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/21 гг. должна закачать в свои подземные хранилища 2-3 млрд куб. м природного газа.

Как сообщалось, Украина закончила сезон с рекордными запасами газа. В украинских подземных хранилищах по состоянию на 31 марта 2020 года хранилось 15,9 млрд куб. м газа.

МинПром

МинПром по материалам Укринформ

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