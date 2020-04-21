Зеленский анонсировал запуск ипотечных программ для заробитчан (видео)

В Украине запустят ипотечные программы, чтобы, в том числе, помочь работникам, которые из-за пандемии коронавирус вернулись в страну. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил президент Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

По его словам, часть украинских заробитчан за пандемии вернулась в страну не временно.

«Они приехали - хорошие рабочие руки, люди сообразительные, крепкие люди... Они приехали, у них есть небольшой капитал. Мы им предложим такие кредитные программы, включая кстати, ипотечные программы, на которые они сразу после коронавирус смогут открыть свой бизнес», - заявил Зеленский.

Предыстория

3 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу кредитования бизнеса «Возвращайся и оставайся». Цель программы — вернуть домой украинских заробитчан и предоставить доступные кредиты на собственное дело. Государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту — ставки составляют от 5 до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки. В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн.

3 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу кредитования бизнеса «Возвращайся и оставайся». Цель программы — вернуть домой украинских заробитчан и предоставить доступные кредиты на собственное дело.

Государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту — ставки составляют от 5 до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн.