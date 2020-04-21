Украина почти закрыла квоту по поставкам в ЕС бесшовных труб

Украина почти закрыла квоту по поставкам в ЕС бесшовных труб

По состоянию на 20 апреля 2020 г. Украина больше всего израсходовала индивидуальной тарифной квоты на поставки металлопродукции в ЕС по группе 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали) — уровень использования составил 99,71%. Минимальный расход — в группе 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали) с уровнем использования 35,08%. Об этом говорится в еженедельном мониторинге, который проводит ОП "Укрметаллургпром".

Что касается группы 20 (трубы газопроводные), то по состоянию на 20 апреля 2020 г. (21,74% продолжительности текущего квартала), ее степень использования составляет 41,79%, говорится в сообщении.

Вместе с тем в каждой из 11 категорий, по которым Украина получила индивидуальную квоту, насчитывается еще от 2 до 6 стран, также обладающих индивидуальными тарифными квотами и имеющими возможность, в случае их исчерпания, осуществлять в завершающем квартале второго периода поставки в счет квартальной глобальной тарифной квоты.

По состоянию на 20 апреля 2020 г. исчерпаны квоты по следующим категориям:
— группа 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Индии;
— группа 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Южной Кореи;
— группа 21 (профиль полый): исчерпаны индивидуальные тарифные квоты второго периода для Турции и РоSSии;
— группа 22 (бесшовные трубы из нержавеющей стали): исчерпана глобальная тарифная квота шестого квартала, а также индивидуальные тарифные квоты второго периода для Южной Кореи, Японии и КНР;
— группа 24 (прочие бесшовные трубы): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для США;
— группа 28 (проволока нелегированная): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Турции.

МинПром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Блок рекламы


Похожие новости
Украина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газаУкраина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газа
За минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отопленииЗа минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отоплении
Украина рассчитывает в мае получить 2 млрд долл от МВФУкраина рассчитывает в мае получить 2 млрд долл от МВФ
Производство труб Интерпайпа упало на треть, в рамках негативного прогнозаПроизводство труб Интерпайпа упало на треть, в рамках негативного прогноза
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Украина купит 838 аппаратов ИВЛ за кредитные средства Европейского инвестбанкаУкраина купит 838 аппаратов ИВЛ за кредитные средства Европейского инвестбанка
В Налоговой насчитали почти 2 тысячи миллионеровВ Налоговой насчитали почти 2 тысячи миллионеров
Украина сократила дефицит внешней торговли. Крупнейший партнер — КитайУкраина сократила дефицит внешней торговли. Крупнейший партнер — Китай
В Турции приостанавливают выпуск трубВ Турции приостанавливают выпуск труб
Украина нарастила транзит нефтепродуктов в I квартале 2020 на 18%Украина нарастила транзит нефтепродуктов в I квартале 2020 на 18%
Последние новости
Подгружаем последние новости