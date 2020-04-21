Украина почти закрыла квоту по поставкам в ЕС бесшовных труб

По состоянию на 20 апреля 2020 г. Украина больше всего израсходовала индивидуальной тарифной квоты на поставки металлопродукции в ЕС по группе 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали) — уровень использования составил 99,71%. Минимальный расход — в группе 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали) с уровнем использования 35,08%. Об этом говорится в еженедельном мониторинге, который проводит ОП "Укрметаллургпром".



Что касается группы 20 (трубы газопроводные), то по состоянию на 20 апреля 2020 г. (21,74% продолжительности текущего квартала), ее степень использования составляет 41,79%, говорится в сообщении.



Вместе с тем в каждой из 11 категорий, по которым Украина получила индивидуальную квоту, насчитывается еще от 2 до 6 стран, также обладающих индивидуальными тарифными квотами и имеющими возможность, в случае их исчерпания, осуществлять в завершающем квартале второго периода поставки в счет квартальной глобальной тарифной квоты.



По состоянию на 20 апреля 2020 г. исчерпаны квоты по следующим категориям:

— группа 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Индии;

— группа 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Южной Кореи;

— группа 21 (профиль полый): исчерпаны индивидуальные тарифные квоты второго периода для Турции и РоSSии;

— группа 22 (бесшовные трубы из нержавеющей стали): исчерпана глобальная тарифная квота шестого квартала, а также индивидуальные тарифные квоты второго периода для Южной Кореи, Японии и КНР;

— группа 24 (прочие бесшовные трубы): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для США;

— группа 28 (проволока нелегированная): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Турции.



МинПром

