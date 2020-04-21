Индийские сталевары верят в возрождение отрасли

Индийские сталевары верят в возрождение отрасли

Индийская металлургическая ассоциация Indian Steel Association (ISA) в своем прогнозе на 2020/2021 финансовый год (апрель/март) предсказала сокращение видимого потребления стальной продукции в стране на 7,7% по сравнению с предыдущим периодом из-за экономического спада, вызванного последствиями борьбы с эпидемией коронавируса.

Данный прогноз можно считать достаточно оптимистичным. Так, рейтинговое агентство Crisil в своем базовом сценарии предусматривает сокращение спроса на 14-17% по сравнению с 2019/2020 ф.г., а в пессимистичном — на 20-25%.

Как отмечает ISA, в ее предыдущем прогнозе, разработанном в феврале текущего года, был указан рост видимого потребления на 5,1%, до 106,7 млн. т. Теперь ассоциация ожидает спада до 93,7 млн. т, так что потери составят 13 млн. т или 12,2% от "нормального" состояния.

При этом ISA предупреждает, что ее нынешний прогноз реален при выполнении трех условий. Во-первых, в начале мая карантин не будет продлен; во-вторых, правительство примет меры по стимулированию экономического роста после эпидемии; в-третьих, экономика сможет вернуться к нормальному состоянию не позднее начала июня.

Сами аналитики ассоциации при этом признают, что последнее условие наименее вероятно. Крупнейший потребитель металла в стране, строительная отрасль, держится на труде десятков миллионов приходящих рабочих, а они вряд ли смогут покинуть свои родные деревни до окончании дождливого сезона в начале октября.

Пока что ведущие индийские металлургические компании работают с загрузкой мощностей порядка 30-50%, а большинство мелких метзаводов простаивают. Однако, как минимум, корпорация JSW Steel планирует постепенно возвращать свои предприятия в строй.

МинПром

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