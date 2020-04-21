В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%

В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%

Согласно данным International Aluminium Institute, в течение первого квартала 2020 года общемировое производство первичного алюминия достигло уровня в 16,072 млн. тонн. Улучшение показателей к январю-марту 2019 года - 2,09%.

В марте 2020 года производство первичного алюминия в мире составило 5,477 млн. тонн (в феврале - 5,145 млн. тонн). Рост объёмов в годовом соотношении - 1,52%, говорится в материалах IAI.

На долю Китая в общем производстве алюминия пришлось 3,1 млн. тонн (в феврале - 2,909 млн. тонн) - на 2,04% больше, чем в марте 2019 года.


МинПром по материалам МеталлСервис

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