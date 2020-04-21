В морских танкерах хранится исторически рекордный объем нефти

В морских танкерах хранится исторически рекордный объем нефти

Порядка 160 млн баррелей нефти хранится в настоящее время на танкерах в море, это рекордный исторический показатель, заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" Амру Катайя, глава компании Landmark Marine со штаб-квартирой в Каире.

Компания оказывает инвесторам инспекционные, консалтинговые и другие услуги в области морского судоходства.

Амру Катайя со ссылкой на данные морских служб слежения сообщил, что из этого объема около 120 млн баррелей приходится на 60 супертанкеров водоизмещением около 2 млн баррелей. В начале апреля их число составляло от 25 до 40, в феврале - лишь 10.

По словам эксперта, стоимость фрахта судов на год для хранения нефти или товаров в море в среднем увеличилась с 8 млн долл. до 18 млн долл., этот показатель, возможно, возрастет до 30 млн долл. в будущем.

Он также рассказал, что многие страны мира отказываются принимать морские суда или не разрешают их командам спускаться на берег в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Блок рекламы


Похожие новости
Страны ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефтиСтраны ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти
В первом квартале Ривнеазот почти на треть увеличил объемы производстваВ первом квартале Ривнеазот почти на треть увеличил объемы производства
Жесткий ультиматум. Саудовская Аравия требует от РФ наибольшего сокращения добычи нефтиЖесткий ультиматум. Саудовская Аравия требует от РФ наибольшего сокращения добычи нефти
ОПЕК+ не просила Трампа о снижении добычи нефтиОПЕК+ не просила Трампа о снижении добычи нефти
В Норвегии задумались о сокращении добычи нефтиВ Норвегии задумались о сокращении добычи нефти
Укртранснафта нарастила транспортировку нефти на 14,8%Укртранснафта нарастила транспортировку нефти на 14,8%
Объем слияний и поглощений в мире снизился на четвертьОбъем слияний и поглощений в мире снизился на четверть
Беларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррельБеларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррель
Jiangxi Copper планирует увеличить объемы производстваJiangxi Copper планирует увеличить объемы производства
Верланов: объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономикиВерланов: объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики
Последние новости
Подгружаем последние новости