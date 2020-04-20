Цена на нефть WTI рухнула ниже $0 за баррель (обновлено)

Такого раньше никогда не случалось.

Цена на нефть марки WTI в понедельник, 20 апреля, опустившись ниже 0 долларов - до -1,43 доллара США

"Это самый исторический минимум с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году", - передает CNN.

По состоянию на 20:30 сообщалось, что американская нефть опустилась в цене до 1,02 доллара за баррель.

"Это означает ошеломляющий однодневный спад от пятничного закрытия в $18,27 за баррель", - говорится в сообщении.

Позже CNN отметил, что частично спад в понедельник, 20 апреля, обусловлен тем, что майский фьючерсный контракт истекает во вторник, 21 апреля, усиливая опасения по поводу нехватки места для хранения.

"Июньский контракт не распродается так же сильно, потеряв всего 12,2% до 21,97 долларов за баррель", - отмечается в публикации.

Стоит отметить, что нефть WTI стоила 10 долларов за баррель еще во времена СССР .

West Texas Intermediate (WTI), или Texas light sweet – марка нефти, которая добывается в американском штате Техас. WTI и еще одна основная марка, Brent, представляют практически один и тот же продукт по составу.

Обвал цен на нефть начался в марте после развала сделки ОПЕК и других производителей нефти, ограничивавшей уровень добычи. Через полтора месяц им удалось согласовать новое ограничение добычи, оно составит рекордные 9,7 млн баррелей в сутки.

Но глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, обрушил спрос на нефть, и этого сокращения не будет достаточно.