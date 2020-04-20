ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"

Электроэнергия в полтора раза дороже, чем в остальной Украине.

ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
Фото: dtek.com

В понедельник в Бурштынском энергоострове установилась самая высокая цена на электроэнергию с начала апреля - 1677,84 грн, или 60 евро за МВт-час в период базовой нагрузки (равным графиком в течение суток).

Об этом пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на данные госпредприятия "Оператор рынка".

Бурштынский энергоостров включает в себя Закарпатскую область, большую часть Ивано-Франковской и Львовской областей и синхронизирован с европейской энергетической системой. В Объединенной энергосистеме Украины, которая включает в себя все другие области Украины, цена составила 1104 грн, или 38 евро за МВт-час.

Несмотря на то, что 20 апреля выходной день после Пасхи и характеризуется низким спросом и потреблением электроэнергии, цены в Украине сейчас самые высокие в Европе. Для сравнения: неделю назад в понедельник после католической Пасхи в целом ряде европейских стран были отрицательные цены на электроэнергию.

Бурштынская ТЭС, которая входит в компанию "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова, контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова.

Высокая цена в Бурштынском энергоострове держится с 15 апреля, с тех пор как был заблокирован импорт электрической энергии, создававший конкуренцию энергии, выработанной ДТЭК на территории БуОС. Поэтому цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове держится на уровне в 2-5 раз выше, чем в соседних европейских странах.

Напомним, что раньше в ДТЭК обвиняли "Наші гроші" в "системной односторонней трактовке цифр и фактов" и грозились подать в суд для защиты деловой репутации.

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