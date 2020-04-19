"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч

С 19 апреля пороговую сумму снизили с 200 тысяч до 50 тысяч гривен.

"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
Фото: depositphotos.coma_taiga

В воскресенье, 19 апреля, в Украине вступила в силу новая редакция закона о публичных закупках.

Он был принят еще в сентябре прошлого года и предусматривает обязательность торгов в системе Prozorro при закупках от 50 тысяч гривен (раньше - 200 тысяч). Ожидается, что это выведет из тени более 250 тыс. закупок.

Издание "Наші гроші" заметило, что перед вступлением в силу этого закона произошел резкий скачок закупок на сумму, близкую к пороговому значению - 190-199,99 тыс. гривен.

Если 5-11 апреля заказчики обнародовали данные о 1965 "припороговых" закупках на сумму 388,18 млн гривен, то 12-18 апреля их количество выросло до 4798 на сумму 947,74 млн гривен.

Больше всего "припороговых" закупок провело госпредприятие "Мирноградуголь". Оно потратило около 19,25 млн гривен на заказ услуг перевозок, фронтальных погрузчиков, запчастей.

Департамент жилкомуслуг Николаевского горсовета выделил 14,17 млн гривен на услуги мелкого ремонта ряда улиц и придомовых территорий. Одновременно департамент провел 32 договора стоимостью 25,51 млн гривен закупку работ и капремонтов по цене меньше 1,5 млн гривен (эта сумма является пороговой для работ).

Служба автомобильных дорог в Винницкой области провела мимо тендеров 65 проектов на 12,91 млн гривен на разработку проектов ремонтов участков разных дорог.

Также отличились коммунальное ремонтно-строительное дорожное предприятие из Староконстантинова (48 договоров, из которых 40 получил местный предприниматель, близкий к мэру) и Одесская юридическая академия, которую возглавляет бывший депутат Верховной Рады Сергей Кивалов (48 договоров на закупку продуктов и товаров).

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