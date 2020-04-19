"Укрнафта" дала приватовским компания рассрочку на погашение долга 7 млрд гривен
"Укрнафта" подписала мировые соглашения с пяти компаниями из орбиты группы "Приват", которым она в 2015 году безоплатно передала около миллиона тонн сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн.
Об этом говорится в публикации профильного издания enkorr, которое ссылается на решения судов, обнародованные в судебном реестре в период с 19 февраля по 18 марта.
В рамках этих мировых соглашений "Укрнафта" отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга - это проценты и инфляционные за четыре года, начиная с 2016 года и до заключения мировых соглашений.
По оценкам издания, "Укрнафта" отказалась от требования около 1,74 млрд грн.
Согласно мировым соглашениям, "Укрнафта" предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. В период выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.
Параметры мировых соглашений "Укрнафты" с дебиторами, подписанными в феврале-апреле 2020 г., млн грн:
|
Дебитор
|
Изначальный долг
|
Долг по мировому
соглашению
|
Срок рассрочки
|
Котлас
|
2 701,8
|
2 481,7
|
31.12.2025
|
Прикарпатьенефтетрейд (1)
|
487,8
|
356,4
|
30.09.2023
|
Прикарпатьенефтетрейд (2)
|
1 323,7
|
1 319,7
|
30.06.2026
|
Техтрейд Групп
|
1 103,9
|
960,0
|
31.03.2026
|
Гарант-УТН
|
648,7
|
532,2
|
30.06.2024
|
Галнафта
|
1 320,9
|
1165,6
|
30.12.2025
|
Всего
|
7 586,7
|
6 815,7
|
Напомним, что подписанию мировых соглашений, которыми урегулируется задолженность пяти компаний, получивших в 2015 году нефть на сумму 7,7 млрд грн, предшествовало заявлению директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".