"Укрнафта" дала приватовским компания рассрочку на погашение долга 7 млрд гривен

"Укрнафта" дала приватовским компания рассрочку на погашение долга 7 млрд гривен
Фото: ukrnafta.com

"Укрнафта" подписала мировые соглашения с пяти компаниями из орбиты группы "Приват", которым она в 2015 году безоплатно передала около миллиона тонн сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн.

Об этом говорится в публикации профильного издания enkorr, которое ссылается на решения судов, обнародованные в судебном реестре в период с 19 февраля по 18 марта.

В рамках этих мировых соглашений "Укрнафта" отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга - это проценты и инфляционные за четыре года, начиная с 2016 года и до заключения мировых соглашений.

По оценкам издания, "Укрнафта" отказалась от требования около 1,74 млрд грн.

Согласно мировым соглашениям, "Укрнафта" предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. В период выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.

Параметры мировых соглашений "Укрнафты" с дебиторами, подписанными в феврале-апреле 2020 г., млн грн:

Дебитор

Изначальный долг

Долг по мировому

соглашению

Срок рассрочки

Котлас

2 701,8

2 481,7

31.12.2025

Прикарпатьенефтетрейд (1)

487,8

356,4

30.09.2023

Прикарпатьенефтетрейд (2)

1 323,7

1 319,7

30.06.2026

Техтрейд Групп

1 103,9

960,0

31.03.2026

Гарант-УТН

648,7

532,2

30.06.2024

Галнафта

1 320,9

1165,6

30.12.2025

Всего

7 586,7

6 815,7

Напомним, что подписанию мировых соглашений, которыми урегулируется задолженность пяти компаний, получивших в 2015 году нефть на сумму 7,7 млрд грн, предшествовало заявлению директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".

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