“Киевводоканал” потратит 14,3 млн гривен на услуги частного колл-центра
До конца 2020 года потребителей ПАО “АК “Киевводоканал” по телефону будут консультировать операторы ООО “Дель-Пак Системс Украина”. Эта одна из трех компаний, которые с 2015 года задействованы в схеме по организации контакт-центров для приема звонков потребителей столичных КП. По данным правоохранителей, которые уже два года занимаются соответствующим расследованием, предприятия используют общих операторов и составляют конкуренцию друг другу в тендерах.
Как стало известно
Согласно договору, ООО “Дель-Пак системс Украина” должен организовать в телефонном режиме прием и регистрацию заявок клиентов ПАО “АК “Киевводоканал” на опломбирование и поверку счетчиков, обращений о проведении перерасчетов за услуги и подаче показателей квартирных счетчиков, консультирование о начислениях и оплате за услуги, а также осуществлять исходящие звонки по предоставленной заказчиком базе.
В договоре отмечается, что в контакт-центре подрядчика должны работать не менее 100 операторов. Диспетчерские услуги ООО “Дель-Пак системс Украина” будет предоставлять “Киевводоканалу” до конца 2020 года: в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 18:00.
Конкуренцию ООО “Дель-Пак Системс Украина” в тендере составило ООО “СЕА ОДС” (***), которое предложило более высокую цену.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Дель-Пак Системс Украина” заключило 39 договоров на общую сумму 123,1 млн гривен (с учетом нынешнего). По
Ранее
В 2018 году указанная схема стала предметом уголовного производств по факту возможного присвоения бюджетных средств руководством КП “Главный информационно-вычислительный центр”. По мнению правоохранителей, в совершении “растрат” данному КП “помог” его подрядчик – ООО “Украинские бизнес коммуникации”. Правоохранители установили, что “Украинские бизнес коммуникации” предоставляют программное обеспечение и оборудование диспетчеризации в аренду трем предприятиям – ООО “СЕА ОДС”, ООО “Барс Украина” и ООО “Дель-пак системс Украина”. В последствии эти ООО предоставляют услуги по диспетчерскому обслуживанию, используя общих операторов и, зачастую, в тендерах составляют конкуренцию друг другу.
Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.
Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.
* ПАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)
** ТОВ “Дель-пак сістемс Україна” (код ЄДРПОУ: 37700674)
*** ТОВ “Сеа Одс” (код ЄДРПОУ: 38761078)
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