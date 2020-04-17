“Киевводоканал” потратит 14,3 млн гривен на услуги частного колл-центра

&ldquo;Киевводоканал&rdquo; потратит 14,3 млн гривен на услуги частного колл-центра

До конца 2020 года потребителей ПАО “АК “Киевводоканал” по телефону будут консультировать операторы ООО “Дель-Пак Системс Украина”. Эта одна из трех компаний, которые с 2015 года задействованы в схеме по организации контакт-центров для приема звонков потребителей столичных КП. По данным правоохранителей, которые уже два года занимаются соответствующим расследованием, предприятия используют общих операторов и составляют конкуренцию друг другу в тендерах.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 10 апреля 2020 года ПАО “АК “Киевводоканал” (*) заключило договор с ООО “Дель-Пак системс Украина” (**) на предоставление услуг по получению и передаче данных от потребителей “Киевводоканала”. Стоимость сделки составила 14,33 млн гривен.

Согласно договору, ООО “Дель-Пак системс Украина” должен организовать в телефонном режиме прием и регистрацию заявок клиентов ПАО “АК “Киевводоканал” на опломбирование и поверку счетчиков, обращений о проведении перерасчетов за услуги и подаче показателей квартирных счетчиков, консультирование о начислениях и оплате за услуги, а также осуществлять исходящие звонки по предоставленной заказчиком базе.

В договоре отмечается, что в контакт-центре подрядчика должны работать не менее 100 операторов. Диспетчерские услуги ООО “Дель-Пак системс Украина” будет предоставлять “Киевводоканалу” до конца 2020 года: в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 18:00.

Конкуренцию ООО “Дель-Пак Системс Украина” в тендере составило ООО “СЕА ОДС” (***), которое предложило более высокую цену.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Дель-Пак Системс Украина” основано в 2011 году. Предприятие возглавляет Светлана Бабич. Учредители – Владимир Некрасов и Лилиана Дикая. Основной вид деятельности – деятельность информационно-справочных служб. Уставный капитал составляет 3 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Дель-Пак Системс Украина” заключило 39 договоров на общую сумму 123,1 млн гривен (с учетом нынешнего). По данным Zакупівлі, самые крупные заказчики предприятия – коммунальные управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского и Деснянского районов Киева (каждым КП заключены договора на около 36 млн гривен) и ПАО “АК “Киевводоканал” (заключено договоров на 27 млн гривен).

Ранее KV сообщала, что схема по организации контакт-центров для приема звонков потребителей столичных КП существует с 2015 года. Зарабатывают на ней три компании: ООО “СЕА ОДС”, ООО “Барс Украина” и ООО “Дель-пак системс Украина”. Все три фирмы  связаны с бывшим замдиректора КБУ “Контактный центр Киева” 15-51 Александром Дудченко.

В 2018 году указанная схема стала предметом уголовного производств по факту возможного присвоения бюджетных средств руководством КП “Главный информационно-вычислительный центр”. По мнению правоохранителей, в совершении “растрат” данному КП “помог” его подрядчик – ООО “Украинские бизнес коммуникации”. Правоохранители установили, что “Украинские бизнес коммуникации” предоставляют программное обеспечение и оборудование диспетчеризации в аренду трем предприятиям – ООО “СЕА ОДС”, ООО “Барс Украина” и ООО “Дель-пак системс Украина”. В последствии эти ООО предоставляют услуги по диспетчерскому обслуживанию, используя общих операторов и, зачастую, в тендерах составляют конкуренцию друг другу.

Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий. 

Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* ПАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** ТОВ “Дель-пак сістемс Україна” (код ЄДРПОУ: 37700674)

*** ТОВ “Сеа Одс” (код ЄДРПОУ: 38761078)

Фото: Подробности


Инна Арас, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинахБизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах
МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавирусаМВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
Блок рекламы


Похожие новости
За капремонт здания Департамента транспортной инфраструктуры КГГА киевляне заплатят 47,6 млн гривенЗа капремонт здания Департамента транспортной инфраструктуры КГГА киевляне заплатят 47,6 млн гривен
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Кабмин увеличил кредитный лимит по программе "5-7-9%" до 3 млн гривенКабмин увеличил кредитный лимит по программе "5-7-9%" до 3 млн гривен
“Киевтеплоэнерго” требует дополнительные 200 млн гривен из столичного бюджета“Киевтеплоэнерго” требует дополнительные 200 млн гривен из столичного бюджета
Разовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджетаРазовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджета
Укрпошта обещает не повышать тарифы на свои услугиУкрпошта обещает не повышать тарифы на свои услуги
Рада приняла поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривенРада приняла поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен
“Киевводоканал” за 30 млн гривен перекачает стоки Бортнической станции аэрации в Днепр“Киевводоканал” за 30 млн гривен перекачает стоки Бортнической станции аэрации в Днепр
Топ-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривенТоп-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривен
Киевские власти утверждают, что киевляне за отопительный сезон сэкономили полтора миллиарда гривенКиевские власти утверждают, что киевляне за отопительный сезон сэкономили полтора миллиарда гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости