“Киевводоканал” потратит 14,3 млн гривен на услуги частного колл-центра

До конца 2020 года потребителей ПАО “АК “Киевводоканал” по телефону будут консультировать операторы ООО “Дель-Пак Системс Украина”. Эта одна из трех компаний, которые с 2015 года задействованы в схеме по организации контакт-центров для приема звонков потребителей столичных КП. По данным правоохранителей, которые уже два года занимаются соответствующим расследованием, предприятия используют общих операторов и составляют конкуренцию друг другу в тендерах.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 10 апреля 2020 года ПАО “АК “Киевводоканал” (*) заключило договор с ООО “Дель-Пак системс Украина” (**) на предоставление услуг по получению и передаче данных от потребителей “Киевводоканала”. Стоимость сделки составила 14,33 млн гривен.

Согласно договору, ООО “Дель-Пак системс Украина” должен организовать в телефонном режиме прием и регистрацию заявок клиентов ПАО “АК “Киевводоканал” на опломбирование и поверку счетчиков, обращений о проведении перерасчетов за услуги и подаче показателей квартирных счетчиков, консультирование о начислениях и оплате за услуги, а также осуществлять исходящие звонки по предоставленной заказчиком базе.

В договоре отмечается, что в контакт-центре подрядчика должны работать не менее 100 операторов. Диспетчерские услуги ООО “Дель-Пак системс Украина” будет предоставлять “Киевводоканалу” до конца 2020 года: в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 18:00.

Конкуренцию ООО “Дель-Пак Системс Украина” в тендере составило ООО “СЕА ОДС” (***), которое предложило более высокую цену.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Дель-Пак Системс Украина” основано в 2011 году. Предприятие возглавляет Светлана Бабич. Учредители – Владимир Некрасов и Лилиана Дикая. Основной вид деятельности – деятельность информационно-справочных служб. Уставный капитал составляет 3 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Дель-Пак Системс Украина” заключило 39 договоров на общую сумму 123,1 млн гривен (с учетом нынешнего). По данным Zакупівлі, самые крупные заказчики предприятия – коммунальные управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского и Деснянского районов Киева (каждым КП заключены договора на около 36 млн гривен) и ПАО “АК “Киевводоканал” (заключено договоров на 27 млн гривен).

Ранее KV сообщала, что схема по организации контакт-центров для приема звонков потребителей столичных КП существует с 2015 года. Зарабатывают на ней три компании: ООО “СЕА ОДС”, ООО “Барс Украина” и ООО “Дель-пак системс Украина”. Все три фирмы связаны с бывшим замдиректора КБУ “Контактный центр Киева” 15-51 Александром Дудченко.

В 2018 году указанная схема стала предметом уголовного производств по факту возможного присвоения бюджетных средств руководством КП “Главный информационно-вычислительный центр”. По мнению правоохранителей, в совершении “растрат” данному КП “помог” его подрядчик – ООО “Украинские бизнес коммуникации”. Правоохранители установили, что “Украинские бизнес коммуникации” предоставляют программное обеспечение и оборудование диспетчеризации в аренду трем предприятиям – ООО “СЕА ОДС”, ООО “Барс Украина” и ООО “Дель-пак системс Украина”. В последствии эти ООО предоставляют услуги по диспетчерскому обслуживанию, используя общих операторов и, зачастую, в тендерах составляют конкуренцию друг другу.

Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.

Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* ПАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** ТОВ “Дель-пак сістемс Україна” (код ЄДРПОУ: 37700674)

*** ТОВ “Сеа Одс” (код ЄДРПОУ: 38761078)