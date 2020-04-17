?ФГИ заявил о попытке рейдерского захвата госпредприятия "ОГХК" (обновлено)

Фонд государственного имущества заявил о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" в центре Киева .

Об этом говорится в фейсбуке ФГИ.

Рейдерами, по мнению фонда, являются менеджеры компании, которых пытаются уволить.

"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров", - сказал заместитель директора департамента коммуникаций ФГИ Николай Ганич в комментарии "Громадському".

Обновление. Позже на брифинге глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сообщил, что рейдерская атака была отбита.

"Эта попытка при участии силовых органов была остановлена. Менеджмент компании находится на месте, компания находится под контролем государства", - сказал он.

Сенниченко заявил, что предыдущий менеджмент хорошо известен общественности и журналистам.

"Бывший и.о. директора Журило - подсудимый по делу о злоупотреблении служебным положением и находится в антикоррупционном суде с подозрением на хищение и нанесении убытков свыше 300 млрд гривен. Также по этому предприятию есть дело НАБУ, которое установило убытки больше 12 млн гривен", - сказал он.

Этот менеджмент, заявил Сенниченко, пытается сейчас восстановиться через суды. "Поскольку Страстая пятница, автоматизированная система Хозяйственного суда Киева 44 раза не могла выбрать судью и нашлась судья [Наталья] Зеленина, которая наложила абсолютно незаконное обеспечение, чтобы остановить решение Фонда госимущества о смене менеджмента", - рассказал он.

Замглавы ФГИ Сергей Игнатовский в свою очередь подчеркнул, что таким решением судья по сути удовлетворила иск. "Люди просят отменить решение фонда о смене менеджмента, и вона постановлением просто останавливает решение фонда и восстанавливает их на должностях, пока она рассматривает дело", - сказал он.

По его словам, такое решение не может считаться законным.

Он сообщил, что на Зеленину написали жалобы в Государственное бюро расследований и Высший совет правосудия.

Объединенная горно-химическая компания находится в 100%-ной собственности государства в лице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Она была создана на базе имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область) в 2014 году.

Компания находится в списке на приватизацию.