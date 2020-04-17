В США цены на нефть упали до уровня 2002 года

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже 18 долл. за баррель впервые с января 2002 г., следует из данных Investing.



По данным на 14.47 по киевскому времени, фьючерс стоил 17,92 долл., что на 1,95 долл. меньше предыдущего закрытия. Нефть Brent к этому времени торговалась на уровне 27,93 долл. за баррель (+$0,11).



В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже 22 долл. за баррель.



Странам удалось достигнуть соглашения только через месяц, они договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 г. Однако это не помогло ценам на нефть: стоимость Brent временно поднялась до 36 долл. за баррель, но потом снова начала падать.

