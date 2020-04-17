В США цены на нефть упали до уровня 2002 года

В США цены на нефть упали до уровня 2002 года

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже 18 долл. за баррель впервые с января 2002 г., следует из данных Investing.

По данным на 14.47 по киевскому времени, фьючерс стоил 17,92 долл., что на 1,95 долл. меньше предыдущего закрытия. Нефть Brent к этому времени торговалась на уровне 27,93 долл. за баррель (+$0,11).

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже 22 долл. за баррель.

Странам удалось достигнуть соглашения только через месяц, они договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 г. Однако это не помогло ценам на нефть: стоимость Brent временно поднялась до 36 долл. за баррель, но потом снова начала падать.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинахБизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах
МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавирусаМВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют в Киеве: 17 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 17 апреля 2020 года
Оптовые цены на бензин упали до минимума за 6 летОптовые цены на бензин упали до минимума за 6 лет
Благодаря новым лампам ЦГОК сэкономил 750 тыс грн на освещении шахты Гигант-ГлубокаяБлагодаря новым лампам ЦГОК сэкономил 750 тыс грн на освещении шахты Гигант-Глубокая
Цены на автогаз упали до минимума за 4 годаЦены на автогаз упали до минимума за 4 года
Потребительские настроения украинцев упали до минимума за годПотребительские настроения украинцев упали до минимума за год
Обвал цен на нефть начинает бить по бюджету РФ — СМИОбвал цен на нефть начинает бить по бюджету РФ — СМИ
Saudi Aramco предложила отсрочку платежей за нефть для Европы и Азии. Почему компании отказалисьSaudi Aramco предложила отсрочку платежей за нефть для Европы и Азии. Почему компании отказались
Курс валют в Киеве: 15 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 15 апреля 2020 года
Цены на нефть Brent упали ниже отметки 30 долл/баррЦены на нефть Brent упали ниже отметки 30 долл/барр
Нацбанк снова нарастил резервы до уровня на начало годаНацбанк снова нарастил резервы до уровня на начало года
Последние новости
Подгружаем последние новости