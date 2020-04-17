ФГИ заявил о рейдерском захвате госпредприятия "ОГХК" в центре Киева

Компания находится в списке на приватизацию.

?ФГИ заявил о рейдерском захвате госпредприятия "ОГХК" в центре Киева
Бизнес-центр, где находится офис ОГХК
Фото: horizon-park.com.ua

Фонд государственного имущества заявил о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" в центре Киева.

Об этом говорится в фейсбуке ФГИ.

Подробностей происшествия пока нет.

Объединенная горно-химическая компания находится в 100%-ной собственности государства в лице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Она была создана на базе имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область) в 2014 году.

Компания находится в списке на приватизацию.

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