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2020-04-17
ФГИ заявил о рейдерском захвате госпредприятия "ОГХК" в центре Киева
Компания находится в списке на приватизацию.
Бизнес-центр, где находится офис ОГХК
Фото: horizon-park.com.ua
Фонд государственного имущества заявил о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" в центре Киева.
Об этом говорится в фейсбуке ФГИ.
Подробностей происшествия пока нет.
Объединенная горно-химическая компания находится в 100%-ной собственности государства в лице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Она была создана на базе имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область) в 2014 году.
Компания находится в списке на приватизацию.