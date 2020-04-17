Курс валют в Киеве: 17 апреля 2020 года

Курс валют в Киеве: 17 апреля 2020 года

Сегодня, 17 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,20 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,01 гривен за доллар, продажи – 27,50 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,28 гривен/доллар, продажа – 27,34 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 29,15 гривен за евро, продажи – 29,80 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 29,43 гривен/евро, продажа – 29,52 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,37 гривен за 10 рублей, продажи – 3,70 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,55 гривен за 10 рублей, продажа – 3,65 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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