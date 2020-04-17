Оптовые цены на бензин упали до минимума за 6 лет

Оптовые цены на бензин упали до минимума за 6 лет

Средняя цена бензина марки А-92 в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 13,00 грн/л, что является минимальным значением за шесть лет — с марта 2014 г. (без учета инфляции). Цена А-95 уменьшилась до 14,20 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr.

С начала месяца цена на бензин А-92 упала на 20% — с 16,30 грн/л на конец марта до 12,93 грн/л к 17 апреля. Схожую динамику демонстрирует и бензин марки А-95: с начала месяца автопартии "пятерки" подешевели на 16,5% — с 17,05 до 14,20 грн/л.

Для сравнения средняя цена дизтоплива в оптовом сегменте за этот период (с 1 по 17 апреля) снизилась на 13% — с 16,55 до 14,40 грн/л.

Более резкому удешевлению бензинов способствует внешняя конъюнктура: котировки бензинов в портах Северо-Западной Европы опустились до $190/т из-за переизбытка этого вида топлива.

В Украине основной объем автобензинов реализуется на розничном рынке. Из-за карантинных мер реализация через АЗС упала на 30–40%, по оценкам крупнейших операторов рынка.

Компания "Укртатнафта" — основной производитель автобензинов в Украине — 17 апреля предлагала автопартии бензина А-92 по 12,20 грн/л, А-95 — по 13,05 грн/л.

Средняя цена на автопартии бензина А-92 в столичном регионе 17 апреля составляет 13,55 грн/л, А-95 — 14,55 грн/л. С нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) бензины предлагались по 13,60 и 14,90 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.

В крупнооптовом сегменте А-92 с отгрузкой с Кременчугского НПЗ предлагался по 16 350 грн/т, А-95 — по 17 250 грн/т. На ст. Коростень компания ОККО выходила в рынок с мозырской «двойкой» по 17 200 грн/т, "пятерку" предлагала по 18 200 грн/т. Также торговля литовским бензином А-95 велась со ст. Сарны по 18 300 грн/т.

В "Консалтинговой группе А-95" добавили, что по оперативным данным, в первой декаде апреля импорт автобензинов, несмотря на падение спроса, вырос на 18%, до 2,52 тыс. т/сутки, по сравнению со среднесуточной поставкой в марте (2,13 тыс. т).

В частности, Мозырский НПЗ увеличил отгрузки автобензинов в Украину на 20%. Ранее enkorr сообщал, что в апреле "Белорусская нефтяная компания" планирует выгрузить весь месячный объем, законтрактованный украинскими контрагентами. Это примерно 50 тыс. т бензинов.



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