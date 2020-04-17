В Украине дешевеют продукты

В Украине дешевеют продукты

В Украине на текущей неделе подешевел ряд продуктов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, за неделю в Украине подешевели большинство овощей, мука, лимоны и гречка. Цены на лекарства снизились из-за укрепления гривни. Цены на топливо и дальше падали из-за дешевой нефти.

При этом цены на товары личного ухода выросли за повышенного спроса.

В НБУ добавили, что ситуация на валютном рынке в течение недели была спокойной.

"Курс колебался около 27 грн за доллар США. Национальный банк смог купить небольшой объем валюты и пополнить международные резервы в начале недели", - добавили в НБУ.



МинПром по материалам uaprom.info

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