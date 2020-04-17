За минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отоплении

Запасы угля на складах ТЭС энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 17 апреля составляют 2 млн 971,6 тыс. тонн, что на 92% (на 1 млн 429,0 тыс. тонн) больше в сравнении с прошлым годом (1 млн 551,6 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Минэкоэнерго.



Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 503,4 тыс. тонн, что на 28% (на 110,2 тыс. тонн) выше, в прошлом году. Запасы угля газовой группы равны 2 млн 468,2 тыс. тонн, что вдвое превышает прошлогодний показатель.



Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 195,3 тыс. тонн (+6,4% к прошлому году).



Ранее глава ОГТСУ Сергей Макогон заявлял, что к отопительному сезону Украина должна закачать в ПХГ 2-3 млрд куб. м газа.

