За минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отоплении

За минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отоплении

Запасы угля на складах ТЭС энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 17 апреля составляют 2 млн 971,6 тыс. тонн, что на 92% (на 1 млн 429,0 тыс. тонн) больше в сравнении с прошлым годом (1 млн 551,6 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Минэкоэнерго.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 503,4 тыс. тонн, что на 28% (на 110,2 тыс. тонн) выше, в прошлом году. Запасы угля газовой группы равны 2 млн 468,2 тыс. тонн, что вдвое превышает прошлогодний показатель.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 195,3 тыс. тонн (+6,4% к прошлому году).

Ранее глава ОГТСУ Сергей Макогон заявлял, что к отопительному сезону Украина должна закачать в ПХГ 2-3 млрд куб. м газа.

МинПром по материалам oilpoint

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