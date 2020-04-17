Благодаря новым лампам ЦГОК сэкономил 750 тыс грн на освещении шахты Гигант-Глубокая

Благодаря новым лампам ЦГОК сэкономил 750 тыс грн на освещении шахты Гигант-Глубокая

На Центральном горно-обогатительном комбинате группы Метинвест поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил масштабное техническое переоснащение освещения на условиях энергосервиса.

Как сообщает пресс-служба компании, установленные 599 новых LED-светильника в шахте Гигант-Глубокая экономят комбинату 87% электроэнергии.

Специалисты YASNO Efficiency заменили наружное освещение наземной территории шахты (на осветительных мачтах и зданиях) и подземное пространство шахты Гигант-Глубокая. Все светильники с лампами накаливания заменили на современные светодиодные. Новые светильники помогли комбинату дополнительно сберечь, только на освещении шахты Гигант-Глубокая за семь месяцев эксплуатации, 377 тыс. кВт?ч электроэнергии на сумму 747 тыс. грн. Это эквивалентно снижению выбросов СО2 на 337 тонн.

"Мы оценили профессиональный подход к вопросам освещения и энергоэффективности команды YASNO и уже получили реальный результат – светло, безопасно, экономно. С помощью энергосервиса освещение также модернизировано на других объектах комбината: на фабрике окомкования и дробильной фабрике. Ожидаемый эффект от реализации всей программы переоснащения должен достичь 17 млн грн. в год", – отметил генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.

"Большая часть светильников установлена в самой шахте – 462. Мы их подбирали с особой тщательностью, ведь работа под землей, в сложных климатических условиях усложняет процесс эксплуатации оборудования. Предварительно проведены не только технические расчёты, но и тестирование в условиях подземного использования: оборудование подвергалось электротехническим и механическим испытаниям в реальных условиях эксплуатации прежде чем было принято окончательное решение по реализации данного проекта", — рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

Как сообщается, YASNO Efficiency выполнил 75 энергосервисных проектов на промышленных предприятиях и в зданиях социальной сферы (садики, школы, больницы), с достигнутой экономией от 20% до 90% энергоресурсов. Сумма энергосервисных контрактов составляет 1,5 млрд грн. Выполненные проекты позволяют клиентам компании экономить 125 млн к Вт?ч в год на сумму 270 млн грн., что эквивалентно сокращению выбросов СО2 на 105 тыс. т ежегодно.



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