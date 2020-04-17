Словакия завлекает европейских трейдеров в ПХГ Украины

Словакия завлекает европейских трейдеров в ПХГ Украины

Оператор ГТС Словакии – компания Eustream – ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах, что должно повысить привлекательность такой возможности для европейских трейдеров.

Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook, пишет Бизнес Цензор.

По словам главы Оператора ГТС Украины, предварительно был разработан набор новых услуг сначала со стороны Украины, а теперь и на стороне Словакии.

"Short-haul от "Оператор ГТС Украины" плюс "таможенный склад" от "Нафтогаз Украины" плюс новый продукт от компании Eustream создают экономически привлекательную возможность для европейских трейдеров по хранению газа в украинских ПХГ", – сообщил С.Магокон.

"Теперь трейдеры, при покупке мощностей в Словакии для транспортировки газа в Украину для сезонного хранения газа и последующего его вывоза, могут получить скидку на такие мощности в Словакии до 40%. Win-win-win решение в действии", – добавил глава Оператора ГТС.

С.Макогон отметил, что подготовка к созданию совместного предложения для западных трейдеров компаниями двух стран велась более года и может быть использован уже в этом сезоне.

"Сезон закачки газа только начинается, поэтому уже в этом году западные трейдеры смогут воспользоваться этим продуктом, а Украина получит дополнительный доход от использования своей мощной инфраструктуры ГТС и ПХГ", – добавил топ-менеджер.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинахБизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах
МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавирусаМВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
Блок рекламы


Похожие новости
Таможня открыла данные по импорту и экспорту Украины по всем товарамТаможня открыла данные по импорту и экспорту Украины по всем товарам
МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавирусаМВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
Экспорт лома из Украины в марте рухнул на 95,6%Экспорт лома из Украины в марте рухнул на 95,6%
Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины на 3.5%Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины на 3.5%
Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпанийСаудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний
ВВП Украины снизился на 0,2% в январе-феврале — МЭРТВВП Украины снизился на 0,2% в январе-феврале — МЭРТ
Международные резервы Украины уменьшились до $24,9 млрдМеждународные резервы Украины уменьшились до $24,9 млрд
Международные резервы Украины в марте сократились на $2 млрдМеждународные резервы Украины в марте сократились на $2 млрд
77% предприятий Украины не намерены сокращать работников77% предприятий Украины не намерены сокращать работников
Мексика начала расследовать импорт г/к проката из РоSSии и УкраиныМексика начала расследовать импорт г/к проката из РоSSии и Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости