В Китае создают новые правила замены металлургических мощностей

Китайский Институт металлургической информации и стандартизации, входящий в систему по управлению государственными активами SASAC, разработал новые правила и критерии при проведении замены старых производственных мощностей в металлургической промышленности новыми. До 21 апреля Институт проводит консультации с заинтересованными сторонами.



Практика выдачи разрешений на строительство новых металлургических предприятий и производственных линий только в обмен на закрытие старых была введена в Китае еще в 2013 г. Но в январе 2020 г. Министерство промышленности и информационных технологий объявило мораторий на подобные проекты.



Как показало исследование, проведенное консалтинговой компанией Mysteel, действующие правила достаточно легко обходятся и нарушаются. В частности, новые мощности строятся взамен уже остановленных или же при формально одинаковой проектной производительности новое оборудование имеет существенно более высокий уровень загрузки.



В 2019 г. производство стали в стране установило абсолютный рекорд — 996,3 млн т, на 7,4% больше, чем годом ранее. В то же время, совокупная прибыль компаний отрасли, по данным металлургической ассоциации CISA, сократилась на 30,9%, до 189 млрд юаней (26,7 млрд долл.). Одной из основных причин снижения рентабельности аналитики CISA называют растущий избыток мощностей.



В связи с этим Институт металлургической информации и стандартизации предлагает утвердить более четкие и однозначные правила, которые позволили бы закрыть подобные лазейки. При этом прежнее соотношение 1,25 к 1 при замене старых мощностей новыми для экологически проблемных регионов (Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельты Янцзы и Жемчужной реки) может быть ужесточено. Новые правила также должны регламентировать практику перемещения мощностей при строительстве новых заводов на побережье либо в сельской местности.



Предполагается, что утверждение новых правил даст возможность остановить расширение мощностей в металлургической промышленности страны и одновременно загрузить поставщиков оборудования новыми заказами на модернизацию и строительство новых предприятий.

