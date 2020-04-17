Циклон подорвал квартальную добычу руды Rio Tintо

Циклон подорвал квартальную добычу руды Rio Tintо

В 1-м квартале 2020 года вторая по величине горнорудная компания в мире Rio Tinto увеличила добычу железной руды (включая объемы третьих компаний) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%, до 77,8 млн т.

При этом, согласно отчету, по сравнению с 4-м кварталом 2019 года производство железорудного сырья снизилось на 7%.

Падение добычи связано с плохими погодными условиями в феврале, обусловленными тропическим циклон Damien, который повредил инфраструктуру и привел к наводнениям в регионе Пилбара. Тем не менее, в марте все производственные операции на рудниках, желдороге и в порту восстановились.

Кроме того, Rio Tinto нарастила за квартал отгрузки руды в годовом исчислении на 5%, до 72,9 млн. т, но по сравнению с 4-м кварталом снизила на 16% под влиянием циклона Damien.

Годовой прогноз Rio Tinto по отгрузкам по всему календарному году сохранен на уровне 324-334 млн. т, а по затратам C1 – на уровне 14-15 долл. за тонну железной руды.

В то же время под влиянием COVID-19 компания снизила объем капитальных инвестиций на 2020 год до 5-6 млрд долл. (ранее планировалось 7 млрд долл.). Соответственно, все инвестпроекты, поставленные на паузу, будут перенесены на 2021 и 2022 годы.


МинПром по материалам uaprom.info

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