За капремонт здания Департамента транспортной инфраструктуры КГГА киевляне заплатят 47,6 млн гривен

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) заказал завершение капремонта своего здания на ул. Леонтовича, 6. Работы начали проводиться еще в августе 2017 года, все эти годы их выполняло ООО “Партнер Констракшн Груп”. Но последний договор, несмотря на более выгодное предложение от “Партнер Констракшн Груп”, заключили с ООО “Строй-экостандарт”. Суммарно этот капремонт обойдется столичному бюджету в 47,6 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 2 апреля 2020 года Департамент транспортной инфраструктуры КГГА заключил договор с ООО “Строй-экостандарт” (*) на выполнение остаточных работ по капитальному ремонту здания департамента на ул. Леонтовича, 6 в Шевченковском районе Киева . Стоимость сделки составила 14,2 млн гривен.

Конкуренцию ООО “Строй-экостандарт” в тендере составили ООО “Партнер Констракшн Груп” (**) и ООО “Эд темп” (***). Предложения этих компаний были выгоднее по цене, но их отклонили. Согласно протоколам о рассмотрении этих предложений, “Партнер Констракшн Групп”, в частности, предоставило просроченный договор аренды техники и субаренды нежилого помещения, а “Эд темп” не смогло подтвердить наличие сотрудников необходимой квалификации и не предоставило свидетельство о регистрации плательщика НДС.

Согласно договору, ООО “Строй-экостандарт” до октября 2020 года должен отремонтировать и теплоизолировать фасад, отремонтировать крышу, установить молниезащиту и заземление, обустроить эвакуационный выход, обновить сети электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, видеонаблюдения, водоснабжения, пожаротушения. Также в перечень работ “Строй-экостандарт” входит внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.

Отметим, капремонт здания на ул. Леонтовича, 6 начался еще в 2017 году. С того времени работы выполняло ООО “Партнер Констракшн Групп”, с которым Департамент транспортной инфраструктуры КГГА заключил три соответствующие договора.

По первому договору (цена - 25,6 млн гривен) подрядчик должен был выполнить отделочные работы в подвале и на 1-4 этажах, отремонтировать фасад, обустроить системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, пожарного оповещения. Изначально завершить эти работы планировали до 14 сентября 2018 года. Но в последствии срок их выполнения продлили до 31 декабря 2019 года. На сегодня в системе ProZorro отчет о выполнении этого договора не опубликован.

Второй договор (цена – 2,18 млн гривен) был подписан в июне 2018 года и предусматривал проведение отделочных работ в помещениях, ремонт фасада, обустройство систем вентиляции и пожаротушения. По опубликованному 29 декабря 2018 года отчету о выполнении договора, работы эти завершены, а подрядчику заплатили всю оговоренную сумму.

Третий договор (цена – 5,68 млн гривен) на проведение дополнительных работ по данному объекту был заключен в декабре 2018 года. Договор предусматривал усиление оконных и дверных прорезов, обустройство огнезащиты строительных конструкций, выполнение электромонтажных работ, установку видеонаблюдения, молниезащиты и заземления. ООО “Партнер Констракшн Групп” должно было завершить указанные работы до 25 декабря 2018 года. Однако срок действия договора продлили до конца 2019 года. Отчет о выполнении этого договора в системе ProZorro до сих пор не опубликован.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Партнер Констракшн Групп” зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности – оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Учредитель – Александр Красовский, директор – Виталий Пасечник.

По результатам участия в публичных закупках “Партнер Констракшн Групп” заключило 4 договора на 33,8 млн гривен. Кроме трех подрядов от Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, ООО получило заказ от киевской дирекции АТ “Укрпочта” на разработку за 170 тыс. гривен проекта капремонта одного из отделений ( данные Zакупівлі).

ООО “Строй-экостандарт” основано в 2017 году. Директор и учредитель – Геннадий Степаненко. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, уставный капитал – 250 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Строй-экостандарт” заключило 8 договоров на общую сумму 34,3 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – КП “Киевпастранс”, которое отдало предприятию подрядов на 16,6 млн гривен.

Ранее KV сообщала, что ООО “Строй-экостандарт” было одной из компаний, у которой КП ”Киевпастранс” в 2017-2018 годах закупило услуги по ремонту асфальтового покрытия на 72 млн гривен. Эти закупки стали предметом уголовного производства. Правоохранители полагают, что фирма является фиктивной, а государственные средства в особо крупных размерах присваивались участниками преступной схемы.

Также отметим, что ул. Леонтовича, 6 – юридический адрес КП “Киевтранспарксервис”, которое подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА.

Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит экс-замдиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Сферу транспорта курирует зампредседателя КГГА Александр Густелев, который возглавлял КК “Киевавтодор” с марта 2015 года по февраль 2020 года.

* ТОВ “Буд-екостандарт” (код ЄДРПОУ 41584018)

** ТОВ “Партнер Констракшн Груп” (код ЄДРПОУ 39259563)

*** ТОВ “Ед темп” (код ЄДРПОУ 33107701)