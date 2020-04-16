Металлурги сократили потребление электроэнергии на 6%

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в январе-марте 2020 г. составило порядка 2,75 млрд кВт-ч (94% относительно аналогичного периода 2019 г.). Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



Также сообщается, что за три месяца 2020 г. отечественная металлургия потребила порядка 460 млн куб.м природного газа (100% относительно аналогичного периода 2019 г.).



Как сообщалось, ранее оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" прогнозировал снижение потребления электрической энергии в Украине по итогам марта на 8,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

