Бахматюк снова просит реструктурировать долги своих банков-банкротов

Бизнесмен Олег Бахматюк предлагает Нацбанку и ФГВФЛ реструктуризировать задолженность своих банков — ВиЭйБи Банк и Финансовая инициатива, выведенных с рынка в 2014-2015 годах. С таким предложением он обращается не впервые, сообщается в заявлении на сайте ULF.

Бахматюк снова просит реструктурировать долги своих банков-банкротов
Фото: latifundist.com

Что предлагает бизнесмен

Бахматюк согласен выплатить 8 миллиардов гривен в течение 5 лет.

«Понимая ограниченность юридических механизмов и инструментов, имеющихся в распоряжении Фонда и Национального банка для эффективного урегулирования задолженностей, предлагаю использовать лучший международный опыт для расширения этого инструментария.

Предлагаю НБУ и ФГВФЛ провести реструктуризацию долгов банков ВиЭйБи Банк и Финансовая инициатива, которая дала бы возможность получить 8 млрд грн в течение следующих 5 лет», — заявил бизнесмен.

Бахматюк предлагает внести первый платеж в сумме 1 млрд грн в течение 2020 года.

«Как владелец крупного предприятия, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов, могу гарантировать выполнение этого предложения и обосновать его соответствующими финансовыми расчетами», — подчеркивает бизнесмен.

Что говорят в Фонде

В марте директор-распорядитель ФГВФЛ заявила, что мирное урегулирование вопроса поддерживают международные финансовые институции, и оно будет приоритетом для ФГВФЛ на этот год.

«Бахматюк стал первым, кто официально изъявил желание пойти по такому сценарию. Какая у него мотивация? Ему надо вести и развивать бизнес, идти дальше, что очень сложно в обстоятельствах, когда по нему есть ряд уголовных производств, ему и нескольким участникам его команды вручено подозрение.

Нам же надо, чтобы он вернул деньги государству и кредиторам. А источником возврата денег является тот же бизнес. Поэтому Украине, мне кажется, очень важно сейчас воспользоваться этой синергией и попробовать все-таки пойти по этому пути», — заявила глава Фонда.

Предыстория

  • Бизнесмен Олег Бахматюк является единственным экс-акционером выведенных с рынка банков ВиЭйБи и Финансовая инициатива в результате банковского кризиса в 2014 году.

  • Ранее в НБУ заявляли, что Олег Бахматюк должен государству 29,3 миллиарда гривен.

  • Ранее в ФГВФЛ сообщали, что Олег Бахматюк действительно предлагал добровольно выплатить задолженность ВиЭйБи банка, но НАБУ начало криминальное преследование бизнесмена и тем самым заморозило этот процесс.

  • По словам Рекрут, предложений от Бахматюка поступало несколько. В последнем он предложил 8 млрд грн суммарно для фонда и НБУ, из которых 500 млн грн кладутся на escrow-счет или на депозит для подтверждения серьезности его намерений, а всю сумму он выплачивает в течение пяти-семи лет.

  • 11 ноября НАБУ сообщило о задержании 8 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк».

  • Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.

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