Бахматюк снова просит реструктурировать долги своих банков-банкротов

Бизнесмен Олег Бахматюк предлагает Нацбанку и ФГВФЛ реструктуризировать задолженность своих банков — ВиЭйБи Банк и Финансовая инициатива, выведенных с рынка в 2014-2015 годах. С таким предложением он обращается не впервые, сообщается в заявлении на сайте ULF.

Фото: latifundist.com

Что предлагает бизнесмен

Бахматюк согласен выплатить 8 миллиардов гривен в течение 5 лет.

«Понимая ограниченность юридических механизмов и инструментов, имеющихся в распоряжении Фонда и Национального банка для эффективного урегулирования задолженностей, предлагаю использовать лучший международный опыт для расширения этого инструментария.

Предлагаю НБУ и ФГВФЛ провести реструктуризацию долгов банков ВиЭйБи Банк и Финансовая инициатива, которая дала бы возможность получить 8 млрд грн в течение следующих 5 лет», — заявил бизнесмен.

Бахматюк предлагает внести первый платеж в сумме 1 млрд грн в течение 2020 года.

«Как владелец крупного предприятия, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов, могу гарантировать выполнение этого предложения и обосновать его соответствующими финансовыми расчетами», — подчеркивает бизнесмен.

Что говорят в Фонде

В марте директор-распорядитель ФГВФЛ заявила, что мирное урегулирование вопроса поддерживают международные финансовые институции, и оно будет приоритетом для ФГВФЛ на этот год.

«Бахматюк стал первым, кто официально изъявил желание пойти по такому сценарию. Какая у него мотивация? Ему надо вести и развивать бизнес, идти дальше, что очень сложно в обстоятельствах, когда по нему есть ряд уголовных производств, ему и нескольким участникам его команды вручено подозрение.

Нам же надо, чтобы он вернул деньги государству и кредиторам. А источником возврата денег является тот же бизнес. Поэтому Украине, мне кажется, очень важно сейчас воспользоваться этой синергией и попробовать все-таки пойти по этому пути», — заявила глава Фонда.

Предыстория

Бизнесмен Олег Бахматюк является единственным экс-акционером выведенных с рынка банков ВиЭйБи и Финансовая инициатива в результате банковского кризиса в 2014 году.

Ранее в НБУ заявляли, что Олег Бахматюк должен государству 29,3 миллиарда гривен.