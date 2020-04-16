25 нефтебаз Приватбанка ушли «с молотка»

Государственный Приватбанк продал через электронный аукцион OpenMarket госпредприятия «СЕТАМ» 25 нефтебаз на общую сумму 93,39 млн грн.

Государственный Приватбанк продал через электронный аукцион OpenMarket госпредприятия «СЕТАМ» 25 нефтебаз на общую сумму 93,39 млн грн . Об этом говорится в сообщении СЕТАМт в фейсбуке.

По данным СЕТАМ, нефтебаза с наибольшим приростом цены 620% находится в городе Коростень Житомирской области. А лот за который соревновалось больше всего участников - 11, находится в Житомире.

«Вчера в очередной раз успешно реализовали три лота с нефтебазами от Приватбанка, которые находятся в Харьковской, Хмельницкий и Запорожской областях. Общая сумма реализованного имущества Приватбанка через площадку OpenMarket, в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн», - прокомментировал и.о. гендиректора СЕТАМ Александр Мамро.

Предыстория

Недавно государственный Приватбанк выставил на электронный аукцион 10 нефтебаз с существенным снижением цены от 1% до 87%.

8 августа 2019 года Приватбанк не получил ни одной заявки на покупку 22 неработающих нефтебаз Коломойского. Общая стартовая стоимость лота составляла 2,53 млрд грн.