Saudi Aramco предложила отсрочку платежей за нефть для Европы и Азии. Почему компании отказались
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) предложила НПЗ в Азии и Европе возможность отсрочить платежи за поставки нефти на срок до 90 дней, поскольку заводы столкнулись с падением спроса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.
В чем выгода для магната
Отсрочка платежей, которую Saudi Aramco предлагает через неназванные саудовские банки, рассматривается как часть усилий королевства Саудовской Аравии увеличить свою долю на рынке, сообщили источники.
Aramco «просит нас внести изменения в наше действующее соглашение, включив в него переводной вексель, который фактически дает возможность заплатить через банк в течение 90 дней», сказал источник в одной из азиатских нефтеперерабатывающих компаний.
Согласно этим условиям, Aramco получит оплату за партии от того же банка в течение 21 дня с момента поставки.
Плюсы и минусы для компаний
Эти условия Saudi Aramco предложили по меньшей мере четырем нефтеперерабатывающим компаниям в Азии и Европе.
Они могут облегчить их финансовое положение в краткосрочной перспективе.
Однако, по словам источников на НПЗ, общие затраты в результате будут выше из-за более дорогих условий финансирования. В результате по меньшей мере три НПЗ отвергли эти условия, сообщили источники.
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- Стоимость американской нефти сорта WTI упала ниже $23 за баррель, а цены на нефть марки Brent упали на 0,3% до $31,38 за баррель.
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- Известно, что Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры относительно соглашения ОПЕК + не были завершены.