На борьбу с коронавирусом в мире потрачено уже более 8 трлн долл

На борьбу с коронавирусом в мире потрачено уже более 8 трлн долл

Мировому сообществу пришлось мобилизовать больше 8 трлн долл. на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса. Об этом заявила на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"8 трлн были задействованы за такие сжатые сроки. Это поразительно!" — сказала глава МВФ, комментируя шаги международного сообщества, призванные урегулировать кризис, порожденный распространением коронавируса.

"Будет потребность в большем объеме таких финансовых средств. Это точно. Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся принимаемые экстренные меры и как быстро отступит вирус", — подчеркнула Георгиева.

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