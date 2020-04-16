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2020-04-16
Страны G20 предоставили «кредитные каникулы» бедным странам
Министры финансов и главы центральных банков стран Большой двадцатки (G20) 15 апреля договорились временно прекратить взыскание долгов с беднейших стран мира. Об этом
Фото: rbc.ua
Что известно о решении
Решение приостановить выплаты как основного долга, так процентов распространяется на все страны Международной ассоциации развития (IDA), которые являются должниками Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Кроме того, мораторий касается всех стран, которые определены ОНН как наименее развитые, и у которых есть долги перед МВФ и ВБ.
Страны G20 надеются, что к инициативе присоединятся и частные кредиторы.
МВФ тоже списал долги
- 13 апреля МВФ решил освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира.
- По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, гранты предоставят бедным и наиболее уязвимым странам-членам МВФ для выплат по их долгам перед фондом на начальном этапе в течение следующих шести месяцев.
- В МВФ надеются, что решение поможет этим странам направить больше средств на медицину и другие сферы для борьбы с коронавирусом.
Напомним
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры о реструктуризации внешних долгов и переносе сроков их выплат. ?