Страны G20 предоставили «кредитные каникулы» бедным странам

Министры финансов и главы центральных банков стран Большой двадцатки (G20) 15 апреля договорились временно прекратить взыскание долгов с беднейших стран мира. Об этом пишет DW.

Страны G20 предоставили «кредитные каникулы» бедным странам
Фото: rbc.ua

Что известно о решении

Решение приостановить выплаты как основного долга, так процентов распространяется на все страны Международной ассоциации развития (IDA), которые являются должниками Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Кроме того, мораторий касается всех стран, которые определены ОНН как наименее развитые, и у которых есть долги перед МВФ и ВБ.

Страны G20 надеются, что к инициативе присоединятся и частные кредиторы.

МВФ тоже списал долги

  • 13 апреля МВФ решил освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира.
  • По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, гранты предоставят бедным и наиболее уязвимым странам-членам МВФ для выплат по их долгам перед фондом на начальном этапе в течение следующих шести месяцев.
  • В МВФ надеются, что решение поможет этим странам направить больше средств на медицину и другие сферы для борьбы с коронавирусом.

Напомним

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры о реструктуризации внешних долгов и переносе сроков их выплат. ?

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