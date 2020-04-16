НБУ заявил об обнулении новых вакансий на рынке труда

Национальный банк заявил, что на рынке труда почти исчезли новые вакансии.

Об этом говорится в обращении первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой с экономическими итогами первого месяца карантина.

"К сожалению, новые вакансий на рынке труда почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход", - сообщила Рожкова.

По ее словам, большинство банков, понимая сложившуюся ситуацию, идет навстречу предпринимателям, населению и бизнесу, предоставляя кредитные каникулы и не снижая кредитные лимиты по картам.

НБУ считает, что у него достаточный запас прочности, чтобы достойно пройти период карантина. Но, подчеркнула Рожкова, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украина крайне нуждается в помощи международных доноров, в первую очередь - Международного валютного фонда.

Напомним, что, по оценке Торгово-промышленной палаты, за месяц карантина без работы остались около миллиона украинцев.