НБУ заявил об обнулении новых вакансий на рынке труда

"Очень большая часть людей потеряла доход".

НБУ заявил об обнулении новых вакансий на рынке труда
Фото: НБУ

Национальный банк заявил, что на рынке труда почти исчезли новые вакансии.

Об этом говорится в обращении первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой с экономическими итогами первого месяца карантина.

"К сожалению, новые вакансий на рынке труда почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход", - сообщила Рожкова.

По ее словам, большинство банков, понимая сложившуюся ситуацию, идет навстречу предпринимателям, населению и бизнесу, предоставляя кредитные каникулы и не снижая кредитные лимиты по картам.

НБУ считает, что у него достаточный запас прочности, чтобы достойно пройти период карантина. Но, подчеркнула Рожкова, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украина крайне нуждается в помощи международных доноров, в первую очередь - Международного валютного фонда.

Напомним, что, по оценке Торгово-промышленной палаты, за месяц карантина без работы остались около миллиона украинцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинахБизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах
МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавирусаМВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услугВ Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг
Блок рекламы


Похожие новости
На мировом рынке ожидается избыток медиНа мировом рынке ожидается избыток меди
Индийские металлурги откладывают пуск новых мощностейИндийские металлурги откладывают пуск новых мощностей
Витренко сообщил о подготовке новых претензий к "Газпрому" на $17,3 млрдВитренко сообщил о подготовке новых претензий к "Газпрому" на $17,3 млрд
Лукашенко заявил о сговоре ведущих нефтяных государствЛукашенко заявил о сговоре ведущих нефтяных государств
В Украине резко сократилось количество вакансийВ Украине резко сократилось количество вакансий
Без ограничений. Нацбанку разрешили операции с ОВГЗ на вторичном рынкеБез ограничений. Нацбанку разрешили операции с ОВГЗ на вторичном рынке
АМКУ заявил, что цены на бензин можно снизить на 3-5 грн/лАМКУ заявил, что цены на бензин можно снизить на 3-5 грн/л
В Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолгаВ Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолга
AISI призывает власти США не ослаблять протекционизм на стальном рынкеAISI призывает власти США не ослаблять протекционизм на стальном рынке
Урожай зерновых в Украине снизится на 10% - прогнозУрожай зерновых в Украине снизится на 10% - прогноз
Последние новости
Подгружаем последние новости