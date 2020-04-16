За две недели апреля через Prozorro закупили вдвое больше масок, чем за весь первый квартал

С 1 по 15 апреля в Prozorro провели 414 тендеров.

?За две недели апреля через Prozorro закупили вдвое больше масок, чем за весь первый квартал
Фото: supreme.court.gov.ua

По состоянию на 15 апреля в Украине через систему Prozorro закупили более 84 млн медицинских масок на более 106 млн гривен.

Об этом сообщает Transparency International Украина".

Отмечается, что объемы закупок масок растут ежемесячно. За первую половину апреля государственные заказчики приобрели их больше, чем за три предыдущих месяца - 57 млн штук за почти 79 млн гривен.

С 1 по 15 апреля в Prozorro провели 414 тендеров, предметом которых были медицинские маски. Для сравнения, в марте их было 284, в феврале - 76, а в январе - 30.

Также отмечается, что в первой половине апреля цена медицинской маски колебалась в пределах 12-16,33 гривен, минимальная цена составляла 3 гривны, а максимальная - 27 гривен.

Напомним, Кабмин настоятельно рекомендует не выходить на улицу без маски.

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