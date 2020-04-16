Украинские металлурги полностью отказались от импортного кокса

Украинские металлурги полностью отказались от импортного кокса

В первом квартале 2020 года доля импортных углей в общем объеме поставок на украинские меткомбинаты составила 65,1% против 80,0% в аналогичном периоде 2019 года. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

За три месяца 2020 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 3,07 млн т углей для коксования (86% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых украинского происхождения – 1,07 млн т (164% относительно аналогичного периода 2019 г.); импортируемых – 2,0 млн т (69% относительно аналогичного периода 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами в январе-марте 2020 г., составил 2,05 млн т (87% относительно аналогичного периода 2019 г.), весь – украинского происхождения.

Доля импортного кокса в общем объеме поставок в январе-марте 2020 г. составила 0% против 7,0% в январе-марте 2019 г.



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