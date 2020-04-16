НБУ развеял миф относительно остановки платежных систем

Национальный банк опроверг «фейк» о полной остановке платежных систем, которую распространили некоторые СМИ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ развеял миф относительно остановки платежных систем

Объяснение НБУ

Несколько средств массовой информации распространили ложную информацию, что с 28 апреля этого года будут остановлены платежные системы. И, как следствие этого, осуществить обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет не возможно. Это не соответствует действительности.

С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это не окажет существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу денежных средств.

Что предусматривает закон

Законом предусмотрены следующие два основных требования:

  • осуществить идентификацию и верификацию плательщика;
  • сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных плательщика и получателя.

Обновленные требования закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карточки (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятие средств с собственного счета.

Предыстория

С 28 апреля 2020 года банки смогут идентифицировать и верифицировать клиента дистанционно — без его личного присутствия.

Что это значит для клиента

Национальный банк Украины подготовил для банков основательные изменения относительно подходов проведения дистанционной идентификации и верификации клиентов.

Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом.

Что это значит для банков

Банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель согласно собственных желаний, возможностей доработки программных комплексов и соответствующей оценки рисков такой деятельности.

Ранее сообщалось

  • 28 апреля вступает в силу обновленный закон о финансовом мониторинге, который позволяет украинским банкам идентифицировать клиентов с помощью видеосвязи.

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