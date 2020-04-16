Таможня открыла данные по импорту и экспорту Украины по всем товарам

Государственная таможенная служба открыла статистические данные по товарообороту: отныне объемы импорта и экспорта Украины с любой страной и по любому товару доступны на онлайн-портале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гостаможслужба запустила в тестовую эксплуатацию 9 новых разделов интерактивного портала аналитики.

Что можно найти

товарооборот за 2018 – 1 квартал 2020 гг. с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо;

объемы налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной;

поступления в госбюджет от Таможни в разрезе: пошлина, акциз, НДС;

налоговую нагрузку на $1 по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТ ВЭД);

какие товары Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, страна-происхождения, таможня;

рейтинги в виде топ-5 позиций товаров, которые Украина больше/меньше экспортирует/импортирует или топ-5 позиций товаров, по которым имеем больше отрицательное/положительное торговое сальдо; топ-5 стран, которые оплатили наибольшее/наименьшее пошлины при импорте товаров в Украину;

таможенную стоимость единицы товара (минимальная, средняя и максимальная) как автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара.

«Применяя различные фильтры, можно узнать много интересных данных. Для этого мы записали 13-минутную видеоинструкцию, которая научит вас пользоваться интерактивным порталом аналитики Таможни. Подробные видеообзоры к каждому из 9-ти разделов мы запишем скоро.

В ближайшей перспективе откроем данные по товарам до 10-го знака кода УКТ ВЭД (сейчас до 4-го знака), и добавим возможность просматривать показатели в гривне (пока только в долларах США)», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщают, что через высокий интерес к данным и вероятно большое количество одновременных заходов на сайт, возможны временные проблемы с доступом к сервису.