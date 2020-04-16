Богатейший человек мира за день заработал $6,4 миллиарда

Состояние самого богатого в мире человека, основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, выросло за день более чем на $6 млрд в результате рекордного роста стоимости акций его компании. Об этом сообщает журнал Forbes.

Богатейший человек мира за день заработал $6,4 миллиарда

«По оценкам Forbes, поскольку акции компании выросли до нового высокого уровня, это сделало генерального директора и основателя Джеффа Безоса заметно богаче: его состояние увеличилось на $6,4 млрд во вторник», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за сутки капитал бизнесмена приумножился примерно на 5%. Это связано с беспрецедентным спросом на товары и услуги компании на фоне пандемии коронавируса.

Акции Amazon во вторник выросли на 5,3%, достигнув нового рекордно закрытого уровня — $2,283 за акцию.

Таким образом, состояние Безоса на сегодняшний день составляет $138 млрд.

Известно, что Amazon — одна из 28 компаний, которым удалось возвратить рост во время пандемии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Бизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинахБизнес признал абсурдными требования фасовать продукты в пакеты в магазинах
МВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавирусаМВФ ожидает сокращение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услугВ Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг
Блок рекламы


Похожие новости
Новый бюджет предусматривает 143 миллиарда недопоступления от налоговНовый бюджет предусматривает 143 миллиарда недопоступления от налогов
Государственные банки готовятся получить рефинансирование до 61 миллиардаГосударственные банки готовятся получить рефинансирование до 61 миллиарда
Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 миллионов баррелей в деньСтраны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 миллионов баррелей в день
Польша выделит $24 миллиарда на поддержку рабочих местПольша выделит $24 миллиарда на поддержку рабочих мест
Киевские власти утверждают, что киевляне за отопительный сезон сэкономили полтора миллиарда гривенКиевские власти утверждают, что киевляне за отопительный сезон сэкономили полтора миллиарда гривен
Коронавирус оставил без работы почти 3 млрд человекКоронавирус оставил без работы почти 3 млрд человек
Только 9 из 100 самых богатых людей мира стали богаче во время пандемии — и все они китайцыТолько 9 из 100 самых богатых людей мира стали богаче во время пандемии — и все они китайцы
Задолженность населения за ЖКУ составила более 32 миллиарда (инфографика)Задолженность населения за ЖКУ составила более 32 миллиарда (инфографика)
В Китае заработали стальные мини-заводыВ Китае заработали стальные мини-заводы
В феврале долг жителей столичных многоэтажек за услуги водоснабжения составил более полумиллиарда гривен, - “Киевводоканал”В феврале долг жителей столичных многоэтажек за услуги водоснабжения составил более полумиллиарда гривен, - “Киевводоканал”
Последние новости
Подгружаем последние новости