Меткомбинаты в Индии загружены на 30-40%

Правительство Индии утвердило новые карантинные меры, которые будут регулировать деятельность национальной экономики до 3 мая, после того как власти заявили о продлении режима самоизоляции, который должен был завершиться 14 апреля.



В соответствии с новыми правилами, разрешается возобновление работы промышленных предприятий, расположенных вне территории городов, в индустриальных парках и свободных экономических зонах. При этом компании должны проводить необходимые санитарно-гигиенические меры и обеспечивать социальное дистанцирование.



После 20 апреля в зонах, свободных от коронавируса, планируется дальнейшее ослабление режима.



В настоящее время практически все электросталеплавильные металлургические предприятия Индии, на долю которых приходится около 53% производства стали, бездействуют. Металлургические комбинаты, по данным S&P Global Platts, загружены, в среднем, на 30-40%.



По оценкам индийских специалистов, новые правила не приведут к восстановлению национального рынка стали, на котором практически отсутствует спрос. В частности, до 3 мая сохраняются транспортные ограничения, поэтому рабочие из деревни, трудящиеся на стройках, не смогут вернуться на свои места. На долю строительства приходится порядка 60% потребления стальной продукции в Индии. Продолжают простаивать и все автозаводы.



Platts приводит мнения некоторых местных аналитиков, согласно которым спрос на прокат в Индии более или менее восстановится только осенью текущего года, после завершения летних муссонов. Поэтому индийские металлургические компании стремятся наращивать экспорт, а также обращаются к правительству страны с просьбами о поддержке – предоставлении кредитов на пополнение оборотного капитала, снижении налогов и тарифов на железнодорожные перевозки.

