Таможенники Киевщины обнаружили в посылках предметы археологии (фото)

Таможенники Киевщины обнаружили в посылках предметы археологии (фото)

Сотрудники Киевской таможни обнаружили в почтовых отправлениях предметы археологии – аланский меч и топоры времен Киевской Руси. Предметы отправлялись с одного киевского адреса в Германию и Великобританию, согласно декларации, как “реплики для настенного декора”. Меч и топоры были изъяты.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской таможни в соцсети Фейсбук.

“Предметы были плотно обмотаны фольгой и полиэтиленовой пленкой и визуально совсем не были похожи на заявленные реплики. Чтобы определить их ценность и происхождение, таможенники направили обнаружено на експертизу в Национальный музей истории Украины”, – сказано в сообщении.

Согласно выводу экспертизы, одна из археологических находок является мечом меотского типа середины IV-V веков. Такие мечи были распространены на Северном Кавказе, а потом встречались у алано-сарматов Юго-Западного Крыма и появились в Карпатском регионе. Меч имеет историческую и культурную ценность и является предметом археологии.

В другой посылке были аутентичными образцам ударно-рубящего оружия времен Киевской Руси XI—XIIІ ст. Один из этих артефактов – аналог топора из древнерусских городищ в Черкасской и Житомирской областях.

Оба топора имеют историческую и культурную ценность и являются предметами археологии.

Таможенники подчеркнули, что предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства.

В обоих случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, незаконный вывоз из страны комплектующих, которые используют в системах противовоздушной обороны, предупредили контрразведчики СБУ. Обвинительный акт направлен в суд.

Фото: пресс-служба Киевской таможни

Таможенники Киевщины обнаружили в посылках предметы археологии (фото)
Таможенники Киевщины обнаружили в посылках предметы археологии (фото)
Таможенники Киевщины обнаружили в посылках предметы археологии (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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