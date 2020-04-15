Южно-Украинская АЭС запустила в работу блок №1

Южно-Украинская АЭС запустила в работу блок №1

5 апреля 2020 года в 13:00 после окончания текущего ремонта энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети Украины. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Во время текущего ремонта, который согласно с оперативной заявкой длился с 10 апреля, была выполнена гидроочистка теплообменного оборудования.

После завершения текущего ремонта на первом блоке, согласно утвержденным планам, на ЮУАЭС начнется средний планово-предупредительный ремонт с перегрузкой топлива на энергоблоке №2. Таким образом, параллельно с нагрузкой первого блока выполняется разгрузка второго энергоблока.

По состоянию на 14 часов 15 апреля оборудование первого, второго и третьего блоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. 15 апреля 2020 года он составляет 0,10 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

МинПром по материалам Укринформ

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