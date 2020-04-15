На Белоцерковщине фермер вспахал без ведома владельцев 25 гектаров земли, принадлежавших ветеранам АТО (видео)

В Белоцерковском районе (Киевская обл.) фермер тракторами вспахал вместе с посевами овощей и саженцами деревьев 25 гектаров земли, на которой располагались 300 участков ветеранов АТО/ООС. Фермер говорит, что получил разрешение на аренду этого поля от председателя сельхозкооператива, которая это отрицает. Люди ждут восстановления границ участков и дорог, и сами платить за землеустройство не планируют.

Об этом KV стало известно из сюжета телеканала “2+2”, который был размещен на сервисе YouTube 14 апреля 2020 года.

Из сюжета следует, что 25 гектаров, которые под Белой Церковью отдали 300 ветеранам войны на Донбассе превратили в пашню, вместе с полевыми дороги между наделами, Не разрушены только два участка, на которых владельцы установили временные сооружения. Оказалось, что на чужие участки тракторы загнало местное фермерское хозяйство, но землепашцы уверяют, что они не виноваты.

"Нам сказали, что люди уведомлены, и мы начали свои работы. Это ситуация аховская, что по отношению к тем людям, которые там имеют участки, что по отношению к нам", – рассказал фермер Владимир Кваша (на фото).

По его словам, обработать поле ему позволила председатель кооператива, которому принадлежит часть участков военных. Договор между сторонами действительно есть, его фото обнародовали в сети. Только вот вспахали участок, что к кооперативу не относится. Фермер утверждает, что путь тракторам указала председатель кооператива, которая это отрицает.

Люди ждут восстановления границ участков и дорог, и сами платить за землеустройство не планируют. Кроме того они написали заявление в полицию, открыто производство.

Как сообщала ранее KV , в апреле 2019 года на собрании учредителей сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) “Новоселицкий” Васильковского района в Киевской области сменился председатель. Причем, по словам селян, соучредителей на собрание не позвали. С того момента в селе происходят стычки между пайщиками кооператива и молодыми людьми, нанятыми новым руководством, что вылилось в 12 уголовных дел, при этом правовое решение спора пока не просматривается.

Фото: скриншот видео