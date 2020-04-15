Победа оффшоров Суркисов. Суд поддержал взыскание $250 миллионов с Приватбанка

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского райсуда Вячеслава Пидпалого по взысканию с государственного Приватбанка $250 млн (около 7 млрд грн) в пользу шести компаний, которые связанные с братьями Суркисами. Об этом пишет thepage.ua.

Как заявил анонимный источник, кассация невозможна, поскольку это была апелляционная жалоба.

В связи с этим Приватбанк будет пытаться найти правовые методы для того, чтобы не выплачивать Суркисам эту сумму. Последний факт подтвердил и источник в финучреждении.

Стоит отметить, что речь идет о компании Сamerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

Предыстория

В феврале 2020 года Пидпалый обязал Приватбанк компенсировать этим шести компаниям средства, которые в 2012-2014 годах они разместили на счетах кипрского филиала банка, а также проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

В начале марта госисполнитель подал апелляцию на решение судьи Пидпалого, но не скоординировал с юридическими советниками Приватбанка. В этом же месяце Большая Палата Верховного Суда рассматривала иск семьей Суркисов, которые пытаются опровергнуть связь с экс-владельцами Приватбанка.

Кроме того, Суркисы хотят добиться признания недействительной конвертации более 1 млрд грн своих средств на акции Приватбанка (bail-in), которые впоследствии государство выкупило за 1 грн.

Киевский апелляционный суд накануне начала заседания 8 апреля сообщил Минфину и Приватбанку, что дело о взыскании $250 млн сняли с повестки дня. Однако апелляцию все же рассмотрели.

Юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев ранее заявлял, что уголовное производство за попытки Приватбанка и Нацбанка списать деньги с депозитов шести компаний закрыли еще 4 марта.