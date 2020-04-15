Кабмин перенес на 1 мая введение 65%-ной пошлины на уголь из РоSSии

Кабинет министров перенес на 1 мая введение 65%-ной пошлины на энергетический уголь из РоSSии.

Решение было принято на заседании правительства в среду.

Изменения будут внесены в пункт 1 постановления Кабинета министров №624 от 17 июля 2019 года "Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из РоSSийской Федерации, которые ввозятся на таможенную территорию Украины".

"Проектом постановления Кабмина предлагается внести изменения в перечень видов угля, на которые при импорте взимается спецпошлина в размере 65%", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который докладывал решение.

Спецпошлина будет взиматься при ввозе всех типов угля, кроме антрацитового, а также битуминозного и коксующегося.

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Напомним, что этим же постановлением Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт из РоSSии дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и автогаза.

Решение о введении ограничений на импорт роSSийских товаров, в том числе дизтоплива, принято в ответ на недружественные действия со стороны РоSSийской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины.