Высокие портовые сборы ухудшают конкурентоспособность украинского экспорта

Портовые сборы в Украине крайне высоки и экономически не обоснованы – в 2-5,5 раза выше, чем в сопоставимых иностранных портах. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.



"Это больно бьет по экспорту, значительная часть которого осуществляется через порты. В основном через порты экспортируется продукция ГМК и АПК, что составляет 2/3 украинского экспорта. ГМК – это 40% перевалки в портах. Из-за завышенных портовых сборов предприятия ГМК переплачивают 1 млрд. грн. в год", - сказал он.



Нардеп выразил уверенность, что в условиях падения цен на мировых рынках продовольствия, ЖРС и металлургической продукции высокие портовые сборы могут окончательно уничтожить экспортный потенциал ключевых отраслей экономики Украины. Результатом будет падение ВВП , снижение экспорта, девальвация гривны, рост безработицы.



"Министерство инфраструктуры обязано обратить внимание, так как высокие ставки портовых сборов ухудшают конкурентоспособность украинского экспорта. К решению проблемы должно подключиться также Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства, отвечающее за ГМК и АПК", - отметил он.



М.Магомедов напомнимл, что согласно расчетам Всемирного банка, потенциал снижения ставок портовых сборов составляет 40%. Для начала необходимо их снизить на 20%, считает он.



"МИУ опубликовало новую методику расчета портовых сборов. Но это длительный путь. Необходимо снижать уже сейчас как минимум на 20%, иначе процесс затянется", - уверен народный депутат.

